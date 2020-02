Görme engelliler bowling turnuvasında yarıştı

İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA Lions Kulübü ve Türkiye Körler Vakfı, görme engelliler için bowling turnuvası düzenledi. Güngören Kale Center Alışveriş Merkezi\'nde gerçekleşen bowling turnuvasında birinci olan 46 yaşındaki Ayşegül Baltacı, Lions Kulübüne teşekkür etti. Turnuvada kinci olan Orhan Akın ise bu tip etkinliklerin, engellileri hayata bağladığını ve mutlu ettiklerini söyledi. Turnuvanın üçüncüsü ise Bahadır Kirbaş oldu.

\"GÖRME VE İŞİTME ENGELLİYDİ ÜNLÜ BİR PEDAGOG OLDU\"

Lions 118E Federasyonu Başkanı Celil Vardar ise hastalık, doğum, kaza, savaş veya başka nedenler ile görme yetisini kaybeden engelli vatandaşların yaşama tutunmalarına yardım etmek amacıyla her yıl etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Vardar, işitme ve görme engelli olarak hayata başlayıp, sonrasında çok ünlü bir pedagog olan Helen Kellerini hikayesini anlattı ve sözlerine şöyle devam etti: \"1900\'lü yılların başında geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme, işitme ve konuşma fonksiyonlarını kaybeden ama direnen, vazgeçmeyen ve başarıları ile bir efsane haline gelen Helen Keller bizim için önemlidir. Beyaz bastonun mucidi olan Keller, Lions\'lar için \'Sizler körlerin şövalyelerisinizdir\' demiştir. Biz de burada arkadaşlarımıza Helen Keller\'in vasiyetini yerine getirerek hayatın her alanında onlarla birlikte olduğumuzu, vazgeçmemeleri, direnmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerin yanı sıra önümüzdeki günlerde, ülkemizde yaşanan savaş dolayısıyla \'Mehmetçik için her şeyimiz feda olsun\' düşüncesiyle PERPA esnafı ile birlikte bir kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz.\"

\"GÖRME ENGELLİLER İLE EMPATİ KURULMASI GEREKİYOR\"

Gaziosmanpaşa Lions Kulübü Başkanı Ayşe Yeşim Baytöre ise farkındalık yaratmak amacıyla da bu etkinliği düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: \"Görme engelliler ile empati kurulması gerektiklerini düşündük. Doğru yer olarak da vakıflar ile çalışmayı destekliyoruz. Görme engelliler birçok konuda çok başarılılar, neden bowling konusunda da başarılı olmasınlar dedik ve bu aktiviteyi hep birlikte bugün gerçekleştirdik.\"

Türkiye Körler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Özgün ise Türkiye Körler Vakfı olarak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi: \"Türkiye Körler Vakfı olarak e-KPSS kursları düzenliyoruz, farkındalık yaratmak amaçlı seminerler düzenliyoruz, hepimiz gönüllülük üzerine çalışıyoruz, gönüllülük ilkesi ile hareket ediyoruz. Engelli arkadaşlarımıza fırsat verildiği zaman hiçbir engelleri olmadıkları ortaya çıkıyor. Bunun için canla başla çalışarak sivil toplum kuruluşları, Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Kaymakamlığı\'nın da desteğiyle etkinlikler düzenliyoruz.\"

(FOTOĞRAFLI)