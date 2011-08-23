Görme engelli Ümran'ın büyük başarısı

T24 - Müzik eğitimi almak istemesine rağmen, yeterli alt yapı olmadığı gerekçesiyle konservatuara alınamayacağı söylenen görme engelli Ümran, görüşmeler sonrası kabul edildiği sınavlardan zaferle çıktı. Genç kız, 186.58 puanla, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Ana Bilim Dalı'na birincilikle girdi.



Doğuştan görme engelli olan, lise yıllarında tanıştığı Adem Köksal'la birlikte yaptığı müzik ve kendi çektikleri kliple internette tıklanma rekorları kılan 20 yaşındaki Ümran Sevinç, çok istediği Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'na alınamayacağının bildirilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.



Yönetim kurulunun aldığı kararla, yeterli alt yapı olmadığı gerekçesiyle engelli kadrosundan öğrenci alımının durdurulduğu haberi, genç kızın hayallerini yıktı. Konunun basında yer almasının ardından Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve aralarında konservatuar görevlilerinin de bulunduğu bir heyet harekete geçti.



Heyet, görme engelli Sevinç'i, Rektörlük Binası'na davet ederken, görüşme sonunda, yeterli alt yapının oluşturulacağı belirtilerek, sınavlara müracaat etmesi yönünde karar alındı. Kararın mutluluğunu yaşayan Ümran Sevinç, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'na giderek sınavlar için kaydını yaptırdı.



Kayıtların ardından sınav öncesi eğitime alınan Sevinç, ard arda iki sınava girdi. Sınav sonuçları bugün asıldı ve Sevinç, 186.58 puanla, 35 kişinin alındığı Türk Sanat Müziği Ana Bilim Dalı'na birincilikle girdi.



DHA'nın haberine göre; Sevinç, "Önce çok üzülmüştüm ama şu an çok mutluyum. İlk hedefim, buraya girmekti. Onu başardım. Eğitimimi aldıktan sonra müzik öğretmeni olmak istiyorum. Diğer engellilere de örnek olup yollarını açmak istiyorum" dedi.





