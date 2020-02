Görme engelli Turgay, ayın örnek okuru seçildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde oturan görme engelli Turgay Zengin (36), Halk Kütüphanesi tarafından her ay düzenlenen örnek okur projesi kapsamında \'Ekim ayının örnek okuru\' seçildi. Turgay Zengin, \"Kitap okumak her zaman faydalı, ufkunuz açılıyor. Kitaplar bana göz oldu\" dedi.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından geçen yıl aralık ayında başlayan ayın örnek okuru projesi kapsamında kasım ayının örnek okuru seçilen Hasan Garip ve ekim ayının örnek okuru seçilen görme engelli Turgay Zengin\'e belgeleri Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından verildi. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay\'la birlikte ekim ve kasım aylarının örnek okurları seçilen Hasan Garip ve görme engelli Turgay Zengin\'i makamında kabul eden Kaymakam Yiğit, okumanın önemine vurgu yaptı.

\'OKUMANIN ENGELİ YOK\'

Görme engelli Turgay Zengin\'in örnek okur seçilmesinin çok önemli olduğunu belirten Kaymakam Yiğit, \"Okumanın yeri, yaşı ve engeli olmadığını herkese gösterdiğin için tebrik ediyorum\" dedi. Kaymakam Yiğit, Turgay Zengin ve Hasan Garip\'e hangi tür kitapları ne sıklıkla okuduklarını, kitaba erişim konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını da sordu.

\'SADECE IŞIĞI SEÇEBİLİYORUM\'

Manavgat Mal Müdürlüğü\'nde görevli Turgay Zengin, çocukken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle gözlerinde yüzde 90 oranında görme kaybı olduğunu belirterek, sadece ışığı seçebildiğini, onun haricinde herhangi bir şey görmediğini söyledi. Yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamak için eşiyle konuştuktan sonra 2011\'de yeniden kayıt yaptırdığını anlatan Turgay Zengin, \"Ders kitaplarını eşimin bana okuması sayesinde üniversiteyi bitirdim. Bu sırada çocuğum büyüdü ona okuma alışkanlığı kazandırmak için her hafta bir çocuk kitabı aldım. O bana kitapları okudu. Hem ben okumuş oldum hem de çocuğum okuma alışkanlığı kazandı. Daha sonra okumayı sevdim. Kütüphaneye giderek romanlar almaya başladım. Onları da eşim okuyor. Böylece ailecek kitap okuyoruz. Bu alışkanlığımızdan memnunum\" dedi.

\'DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE OKUYOR\'

Manavgat Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, Hasan Garip\'in kütüphanenin düzenli okuru olduğunu, son birkaç aydır da görme engelli Turgay Zengin\'in kitap almak için gelmesinin kendisini çok şaşırttığını kaydetti. Turgay Zengin\'in kütüphaneye genellikle Hasan Garip\'le birlikte geldiğini ifade eden Oktay, \"Biz bir şey istediğimiz zaman çok mazeret bulabiliriz. Turgay kardeşimiz de okumak için en büyük mazereti olmasına rağmen kitap okuyor. Hem de düzenli bir şekilde okuyor. Bu nedenle hem kendisini hem de Hasan Garip\'i örnek okur seçtik\" diye konuştu.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, ekim ve kasım aylarının örnek okurları seçilen Hasan Garip ve görme engelli Turgay Zengin\'e \'örnek okur belgesi\' ve çeşitli kitaplar hediye etti.

1997\'DE SOL, 2008\'DE SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Belge töreni sonrası açıklama yapan Turgay Zengin, gözünde çocukluğundan kalma rahatsızlık olduğunu, katarakt ameliyatı geçirdiğini anlattı. Turgay Zengin, \"Katarakt ameliyatından sonra göz tansiyonu gelişti. Göz tansiyonu ameliyatları geçirdim. 1997 yılında sol gözümü ameliyat hatasından kaybettim. Sağ gözümle 2008 yılına kadar idare ettim ama o sene sağ gözüm puslanarak tamamen görmem ve ihtiyaçlarımı karşılamam kısıtlandı\" dedi.

ÇOCUĞUNA YALANIN KÖTÜ OLDUĞUNU ANLATAN KİTAPLAR OKUTTU

Okuma alışkanlığını edinmesinde ortaokula giden çocuğunun kendisine söylediği küçük yalanlar olduğunu belirten Turgay Zengin, \"Ben çocuğumun okul notlarını soran bir kişiyim. Bana bazen örneğin 70 aldıysa 85, 75 aldıysa 90 diye söylüyordu. Ben de onu yalan söylemekten vazgeçirmek için yalanı anlatan kitaplar tercih etmeye başladım. Yalancı Çoban, Pinokyo, Kaşağı gibi. Çocuğu yalandan uzaklaştırıcı öğretici kitaplar tercih ediyorum. Bu kitapları çocuğum bana okudu\" diye konuştu.

\'KİTAPLAR BANA GÖZ OLDU\'

Belli bir süre sonra çocuğuyla ilgili kitapların yanı sıra roman okumaya merak sardığını anlatan Turgay Zengin, kütüphaneden aldığı kitapları eşinin evde kendisine okuduğunu kaydetti. Kitap okuyarak kelime dağarcığının geliştiğini, 50- 60 kelimeyle konuşan birinin kitap okuduktan sonra 100- 120 kelimeyle konuşabildiğini söyledi. Turgay Zengin kitap okumayla ilgili de şunları söyledi:

\"Kitap okumak her zaman faydalı tabii ki. Ufkunuz açılıyor. Kendinizi anlatabiliyor, ifade edebiliyorsunuz. Kitap okumayı herkese tavsiye ederim. Okuyarak görmediğim şeyleri hayal gücümle geliştirip, ifade edebiliyorum. Kitaplar bana bir göz oldu.\"

FOTOĞRAFLI