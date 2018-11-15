T24 LogoT24 Logo
Spor

Görme engelli Milli sporcu Nur Sultan Uzuğ dünya rekoru kırdı

Kadın Halter Mill Takımı'ndan toplam 8 madalya KAHİRE,(DHA) Mısır'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Nur Sultan Uzuğ, toplamda 111 kilo ile dünya rekoru kırdı

15 Kasım 2018 15:21

Kadın Halter Mill Takımı\'ndan toplam 8 madalya

KAHİRE,(DHA)

Mısır\'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası\'nda Nur Sultan Uzuğ, toplamda 111 kilo ile dünya rekoru kırdı. 
Mısır\'ın  El-Uksur şehrinde devam eden Görme Engelliler Kadın ve Erkek Dünya Halter Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 4\'ü kadın olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil ediyor. 
Şampiyonada ilk olarak podyuma çıkan Kadın Milli Takımı\'nda 48 kiloda mücadele eden Nur Sultan Uzuğ, yatarak kaldırma (Benc Pres) ve dize kadar kaldırmada (Deadlift) Gümüş madalya kazandı. Nur, toplamda (Powelifting) 111 kilo ile Dünya rekoru kıran ilk Türk kadın sporcu oldu.
Şampiyonada madalya kazananan diğer sporcular şöyle:
60 kiloda Döndü Yeşilyurt (Benc Pres) yatarak kaldırmada Gümüş, toplamda (Powelifting) Altın
67,5 kiloda Gülistan Özdemir (Benc Pres) yatarak kaldırmada Bronz, toplamda (Powelifting) Bronz madalya
75 kiloda ise Bircan Şimşek (Benc Pres) yatarak kaldırmada Gümüş, toplamda (Powelifting) gümüş madalya.
Bu sonuçlarla Kadın halter Milli takımı Dünya (Powelifting) şampiyonasını 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile tamamladı.
Öte yandan Dünya şampiyonasında mücadele eden Erkek Görme Engelli Halter Milli Takımı ise podyuma yarın çıkacak. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadın Halter Mill TakımıGörme Engelliler Dünya HalterNur Sultan UzuğGörme Engelliler KadınErkek Dünya HalterTürkiyeKadın Milli TakımıBenc PresDeadlift GümüşNurPoweliftingDünyaTürkDöndü Yeşilyurt Benc Pres
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24