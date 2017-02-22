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Spor

Görme engelli milli judocu 7. altın madalyasını kazandı

"Bana güvenenleri mahcup etmeyip Avrupa şampiyonu olacağım"

22 Şubat 2017 19:01

Milli judocu Zeynep Çelik, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, spor hayatında 7. kez bu başarıya ulaştı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden (GHSİM) yapılan yazılı açılamada, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 18-19 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda tatamiye çıkan Erzurum Gençlikspor Kulübü sporcusu Zeynep Çelik'in şampiyon olduğu belirtildi.

 

"Bana güvenenleri mahcup etmeyip Avrupa şampiyonu olacağım"

 

Başarılı olmak için çok çalıştığını vurgulayan  Zeynep Çelik, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki Türkiye Şampiyonası'na antrenörüm Burhan Yolcu yönetiminde sıkı şekilde çalışarak hazırlandım. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Desteklerinden ötürü Taşkesenligil ve Şenses'e teşekkür ediyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyip Avrupa şampiyonu olacağım."

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JudoZeynep Çelikgörme engelli

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