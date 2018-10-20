Görme engelli milli atlet, soyunma odasında hayatına son verdi

Dün eğitim gördüğü okulun soyunma odasında tabanca ile vurulmuş hâlde ölü bulunan görme engelli milli atlet G.D.'nin kendi hayatına son verdiği belirtildi. Milli atletin 4 ay önce ayrıldığı, kendisi gibi görme engelli olan eski erkek arkadaşı İ.Y.'nin yanında kalbine ateş ettiği belirtildi.



Dicle Üniversitesi atletizm sahası soyunma odasında dün tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet G.D.'nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yüzde 90 görme engelli olduğu öğrenilen milli atletin kendisi gibi yüzde 70 görme engelli olan ve 4 ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı İ. Y.'nin yanında intihar ettiği belirlendi.

Olay sonrası ifade veren, G.D.'nin eski erkek arkadaşı İ.Y., kız arkadaşıyla ayrıldıklarını, kız arkadaşının kendisini bir gün önce telefonla arayarak son kez konuşmak istediğini söylediğini anlattı. İ.Y., ifadesinin devamında şöyle dedi:



"Atletizm sahası soyunma odasında buluşmak üzere beni çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Soyunma odasında ikimiz yalnızdık. Konuştuğumuz sırada çantasından gri renkli tabanca çıkardı. Tabancayı kalbinin üzerine doğru tutarak ateş etti. Hemen durumu 112 Acil sağlık ekipleri ve polise haber verdim. Camları kırıp, sedyeyi içeri sokarak girebildiler. Müdahalele edilip, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz yaklaşık 3-4 yıldır birlikteydik, 4 ay önce ayrılmıştık."



Olay sonrası polisin yaptığı araştırmada, olayda kullanılan 1 adet gri renkli 9 mm tabanca, 2 adet şarjöre basılı fişek, 1 adet sürgüde sıkışan kovan, 1 adet çekirdek, G.D.'nin çantasında 6 adet daha dolu fişek bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda ikinci olmuştu

Ölümüyle ailesini ve yakınlarını yasa boğan G.D., Almanya'nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılmıştı. D., kadınlar kategorisinde 1500 metrede birinci, 400 metrede ise ikinci olmuştu.

Hayali ailesine ev almaktı

Milli atlet G.D., daha önce bir haber sitesine verdiği röportajda, en büyük hayalinin şampiyonalarda kazandığı para ile ailesine ev almak olduğunu söylemişti. D. 2 gözünün de yüzde 85 oranında görmediğini, kalan yüzde 15'lik ışığın kendisine yettiğini ifade etmişti. Eğitim hayatının sıkıntılı geçtiğini belirten G.D., Diyarbakır'da daha önce görme engelliler okulu bulunmadığını belirterek, şunları söylemişti:

"Diyarbakır'da okul açıldıktan sonra çok geç başladım. Ama çok başarı gösterdim, iki defa sınıf atlattılar. 2009 yılında gözlerimden dolayı Görme Engelliler Spor Kulübü'ne gittim. Bana dediler ki, 'Ankara'ya gidiyoruz yarışlar için, koşmak ister misin?' Gittim Ankara'ya, hiç koşmamışım, antrenmanım yok ve güçsüzüm. Çıktım piste ve koştum. 100 metre ve 200 metrede Türkiye ikincisi oldum. Çok şaşırdılar, 'Sende iş var' dediler. 2011 yılında Dubai'de yapılan Dünya Görme Engelliler Atletizm Yarışması'nda hazırlık aşamasında iyi beslendiğim için güçlü çıktım piste ve 100 metreyi 14 saniyede koşarak birinci oldum. Dünya rekoru 13 saniyeydi." (DHA)