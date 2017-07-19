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Spor

Görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut madalyaya koştu!

Organizasyon, 24 Temmuz Pazartesi günü sona erecek

19 Temmuz 2017 13:32

Türkiye'nin milli atletleri, başta gençler olmak üzere çeşitli organizasyonlarda başarılar kazanmayı sürdürüyor. Mizgin Ay ve Hamide Kurt'tan sonra, görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut'da İngiltere'den bronz madalyayla döndü.

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Türkiye'nin 8 sporcuyla katıldığı Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Akbulut, B2-B3 kategorisinde 400 metrede 3'üncü olarak bronz madalya alma başarısını gösterdi.

Ay-yıldızlılar'ın 8 sporcu ile katıldığı organizasyon, 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek müsabakalar ile sona erecek.

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