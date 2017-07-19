Görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut madalyaya koştu!

Türkiye'nin milli atletleri, başta gençler olmak üzere çeşitli organizasyonlarda başarılar kazanmayı sürdürüyor. Mizgin Ay ve Hamide Kurt'tan sonra, görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut'da İngiltere'den bronz madalyayla döndü.

Usain Bolt'un Rio'da tarihe geçtiği anlar

Türkiye'nin 8 sporcuyla katıldığı Dünya Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Akbulut, B2-B3 kategorisinde 400 metrede 3'üncü olarak bronz madalya alma başarısını gösterdi.

Ay-yıldızlılar'ın 8 sporcu ile katıldığı organizasyon, 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek müsabakalar ile sona erecek.