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Yüzde 45 görme engelli, alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Aşırı hızla ilerlediği belirtilen sürücü T.Z.'nin alkollü de olduğu öne sürüldü.

13 Temmuz 2012 14:23

İstanbul Kartal’da, görme engelli ehliyetsiz sürücü T.Z, alkollü halde kullandığı arabanın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada T.Z. ile araçta bulunan bir travesti yaralandı.

Kartal'da, yanına travesti İ.K.T.’yi alan yüzde 40 görme engelli ehliyetsiz sürücü T.Z., Kartal'dan Maltepe istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolünden çıkan araç önce bariyerlere çarptı. Yaklaşık 2 metre havalanan araç, daha sonra yol kenarında elektrik direğine çarptı.

Hızı kesilmeyen araç defalarca takla attı. T.Z. ve arkadaşı kaza anında ön camdan yola savruldu.

İki yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aşırı hızla ilerlediği belirtilen sürücü T.Z.'nin alkollü de olduğu öne sürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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