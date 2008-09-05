Görme bozuklukları okul başarısını etkiliyor

Farkına varılmayan görme bozukluklarının, çocukların okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Şule Ziylan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların göz kontrolünden geçirilmesinde fayda olduğunu söyledi.



Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şule Ziylan, eylül ayının gelmesiyle birlikte evlerde okul telaşının yaşandığını, bu telaş içinde de çocukların göz sağlığının ihmal edildiğini belirtti.

Çocuklarda fark edilmeyen görme bozukluklarının okul çağına gelindiğinde öğrenmeyi zorlaştırarak çocuğun okuldaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceğine dikkati çeken Ziylan, “Yeni bir öğretim yılı başlarken çocukların göz kontrolünden geçmesinde fayda vardır. Farkına varılmayan görme bozuklukları pek çok çocuğun okul başarısının düşmesine neden olabilmektedir” dedi.



Ziylan, yapılan bilimsel araştırmalarda okulda öğrenme güçlüğü çeken çocukların yüzde 80’inden fazlasında fark edilmemiş görme sorunları bulunduğunu ifade etti.



Küçük yaştaki çocuklar şikayetlerini tam olarak anlatamadıklarından göz sorunlarının çok uzun süre farkına varılmayabileceğini belirten Ziylan, bu nedenle de düzenli göz kontrollerinin çok önemli olduğunu kaydetti.



Şule Ziylan, çocuklarda farkına varılmayan ve tedavisi yapılmayan kırma kusurlarının kalıcı görme kayıplarına neden olacağını vurgulayarak, gözlerin duruşu veya çocukların bazı hareketlerinin olası bir görme sorununun habercisi olabileceğine dikkati çekti.



Normal dışı bir durumun fark edilmesi durumunda zaman geçirmeden bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini ifade eden Ziylan, çocuktaki göz bozukluğu belirtileriyle ilgili şu bilgileri verdi:



“Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama. Okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme. Yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma. Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma. Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikayeti.”



(AA)

