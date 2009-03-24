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Sağlık

Görme bozukluğunu küçümsemeyin

Beyin tümörleri ile pek çok hastalık birbirine karışabiliyor. Göz hastalıkları da bunların başında geliyor.

24 Mart 2009 02:00

Beyin tümörleri ile pek çok hastalık birbirine karışabiliyor. Göz hastalıkları da bunların başında geliyor.

Gözlerde meydana gelen bozukların akla göz hastalıklarını getirmesine rağmen gözdeki bozukluğunun beyin tümörünün de işareti olabileceğini söyleyen Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, en çok hipofiz bezi tümörlerinin gözlerde hasara neden olduğuna dikkat çekti.

Kör edebilir

Prof. Kuday, "Kafa içinde hipofizin bulunduğu anatomik bölgeye yakın her tümör belirli büyüklüğe ulaştığı zaman görme bozukluğu oluşur. En başta görme alanı daralır. Hipofiz bezi tümörlerinde hasta etrafı at gözlüğü takmış gibi görür" dedi.

Göz hekimi de fark edebilir

Tümörün yerine ve büyüklüğüne göre görmenin etkilendiğini kaydeden Prof. Kuday, bu tür durumlarda hastanın genellikle göz doktoruna gittiğini anlattı. Kuday, "Göz hekimine gidilse bile muayenede göz dibinde meydana gelen değişiklikler görülebilir" ifadesini kullandı.

MR şart

Görme bozukluğu gelişen herkesten MR istenmesi taraftarı olduğunu dile getiren Kuday, "Pahalı olabilir ama bir hastanın bile hayatını kör olmaktan kurtarmak önemlidir. Ancak ileri aşamada ise bir işe yaramaz. Tüm mesele zamanında müdahaledir" diye konuştu.

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