'Goriller yok oluyor'

T24 - Birleşmiş Milletler ve Interpol tarafından yayımlanan raporda, Afrika gorillerinin 2030'a kadar yüzde 90 oranında yok olacağı bildirildi.



BM Çevre-Doğa Programı Dairesi'nin (UNEP) yetkilisi Christiann Nellemann, "Tedbirler alınmazsa, ağaç kesimi, madencilik ve kaçak avlanma yüzünden gorillerin soyları, yaşadıkları Afrika ülkelerinin büyük bölümünde tamamen tükenebilecek" dedi.



UNEP'in yetkilileinden Achim Steiner de, ağaç kesimi ve Asya'ya, Avrupa'ya ihraç edilen tomruk ürünleri tüccarlarının tuttuğu kaçak avcıların, gorillerin yaşadığı ülkelerdeki mültecilere ve kasaba-kentlere goril dahil "kaçak av eti" sağladığını anlattı.



Interpol polis teşkilatının Doğa Suçları Dairesinin Başkanı David Higgins, "Goriller, çeşitli meslek ve faaliyet kollarında ulusal ve uluslararası yasaları çiğneyenlerin kurbanı oluyor" diye konuştu.



Tüm kötü gidişata rağmen Afrika'da alınan önlemle alçak ova gorillerinin nüfusu 2007'den beri yüzde 12 artarak 750'ye çıktı. Bu durum "istisnai hal" olarak saptandı.



Gelişkin primat memeliler takımının üyesi gorillerin iki türü ve dört alt türü bulunuyor.

