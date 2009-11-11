Gorillaz Aralık'ta Ankara'da

T24 - İlk kez Türkiye’ ye gelecek olan Grammy ödüllü Gorillaz, Dünya turnesi kapsamında hazırladığı yeni konseptiyle tüm hayranlarını Ankara 312 Arena’da bir araya getirecek.



Gorillaz'ın ilk albümü Dünya çapında 6 milyon satarak Guinness Rekorlar Kitabi'na "En Çok Satan Müzik Albümü" adıyla girmiş ve ikinci albümlerinde yer alan "Feel Good Inc." şarkısıyla Grammy Ödülü almıştı.



Gorillaz, ingiliz müzik grubu Blur'un solisti Damon Albarn ve Tank-Girl gibi çizgi romanların yaratıcısı Jamie Hewlett'in önderliğinde kurulmuş olan Dünya'nin ilk sanal müzik grubudur. Gerçek yüzlerini asla göstermeyen Gorillaz üyeleri konserlerini gölgelerin arkasından sadece siluetleri gözükecek şekilde düzenledikleri bir ışık gösterisi eşliğinde yapıyorlar.



2005 yılında MTV Avrupa Müzik ödüllerinde hologram tekniğini kullanarak yaptıkları 3 boyutlu konserle herlesin beğenisini kazanan grup bu zamandan sonra birkaç konserini daha bu teknikle yaptılar.



Gorillaz, 12 Aralık'ta B2C Ajans organizasyonu ile 312 Arena'da olacak.



Organizasyonun biletlerini www.biletix.com veya Biletix Satış Ofisleri üzerinden temin edebilirsiniz.

