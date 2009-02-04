Gorilin Melek Baykal'a yaptıkları

Melek Baykal, Habertürk'te yayınlanan Saba Tümer'le Bu Gece programının konuğu oldu. Baykal, konservatuar yıllarına dönerek yaşandığı bir anısını izleyenlerle paylaştı.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Mehmet Ali Erbil, Tarık Ünlüoğlu, Selçuk Yöntem gibi isimlerle birlikte konservatuarda okuyan Melek Baykal, öğretmenlerinin bir gün kendilerini hayvanat bahçesine götürerek, kendilerine bir hayvan seçmelerini ve onun hareketleri izleyip daha sonra imtihanda o hayvanın kimliğine bürünmelerini istediğini belirtti.



Kendisine bir goril seçen Baykal, hayvanat bahçesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Ben de orada kendime bir goril beğendim ve onu incelemeye başladım. Elimde kağıdım kalemim, bakıyorum 'goril koşmaya başladı, goril durdu, goril oturdu, kalktı" falan. Bu arada arkamda Mehmet Ali Erbil, Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu yani herkes arkamda gorili kızdırıyorlarmış. Ama benim bundan haberim yok. Kızınca da tükürürmüş hayvan. Şimdi goril birden bire kafesin içinde koşmaya başladı. Ben yazıyorum 'dört nala koşmaya başladı' diye. Böyle saniyenin onda biri gibi bir süre içinde, su yalaklarının içinden hayvan dışkıyı aldı eline. Geldi kafesin tellerine, tuttu 'huuu' yapıyor. Ben yazıyorum 'Huuu yapıyor' diye. Bir anda o dışkıyı benim suratıma attı; bitmedi... İstifra (kusma) etti suratıma ve de çiş yaptı. Hepsini bir anda yaptı. Bu benim hayatımda konservatuar yıllarında unutamadığım bir olaydır. Şöyle kaldım, hiçbir şey yapamadım. Arkamda geberiyorlar gülmekten, hepsi yerlerde. Ağzıma kadar girdi hepsi, ağlıyorum iki gözüm iki çeşme; saçlarımdan topuğuma kadar."



Melek Baykal, bu olaydan sonra bir tek Serap Sağlar'ın kendisini tuvalete götürüp yıkayabildiği kadar yıkadığını ve günlerce dudaklarının ve dilinin şiştiğini, çünkü sürekli kolonya dökmek zorunda kaldığını anlattı.



Baykal, "Hiç affetmiyorum sizleri" diyerek, kendisine bu şakayı yapan arkadaşlarına bir süre küstüğünü ancak daha sonra barıştığını belirtti.





