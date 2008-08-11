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Dünya

Gori artık Rusların elinde

Rus ordusu, Gürcistan'ın G. Osetya'ya karşı yeni saldırılarını önlemek için Senaki kenti yakınlarında Gürcü topraklarına girdi. Moskova, Tiflis yakınındaki Gori

11 Ağustos 2008 03:00

Rus silahlı güçleri, Gürcistan'ın Güney Osetya'ya karşı yeni saldırılarını önlemek için Senaki kenti yakınlarında Gürcü topraklarına girdi. Moskova, başkent Tiflis yakınındaki Gori kentini aldı.

Rusya birlikleri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 60 km uzaklıkta olan Gori kentini büyük ölçüde ele geçirdi. Gürcü kaynakları, ayrılıkçı Güney Osetya sınırındaki Gori kentinin kontrolünün Rus askerlerinin eline geçtiğini belirterek, Rus birliklerinin daha da ilerlemeye devam ettiklerini söylediler.

Bu arada, aralarında Türk basın mensuplarının da bulunduğu yerli ve yabancı gazetecilerin bir kısmının Gori kentinin dışına çıkmayı başardığı, ancak kent merkezinde mahsur kalan çok sayıda gazeteci de olduğu belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus silahlı güçlerinin, Gürcistan'ın Güney Osetya'ya karşı yeni saldırılarını önlemek için Senaki kenti yakınlarında Gürcü topraklarına girdiğini açıklamıştı.

Abhazya'ya güvenlik kordonu

Rusya, Karadeniz'de Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sahillerini çevreleyen bölgede güvenlik şeridi oluşturduğu ve buraya girmeye çalışacak tüm Gürcü gemi veya uçaklarını imha edeceği uyarısında bulundu.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, “Bu hem deniz yüzeyi, hem deniz altı hem de hava sahası için geçerli bir uyarı. Bu bölgeye girmeye çalışacaklara uygun karşılığı verip imha edeceğiz. Bu meşru bir hak” dedi.

"Gürcü halkı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcü halkının çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Saakaşvili, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Güney Osetya'da silahlı operasyonu ilk kendilerinin başlattığının haber verilmekte olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.

Güney Osetya'daki çatışmalarda kayıplarının çok olduğunu vurgulayan Saakaşvili, Rus güçlerinin Yukarı Kodori (Yukarı Abhazya), Gori ve diğer kentleri bombaladığını belirterek, “Bu savaşı biz başlatmadık. Bu duruma kısa sürede son vermemiz lazım” dedi.

Rusya Güney Osetya'da daha önce 2 bin olarak açıklanan ölü sayısını düşürerek 1600 olarak düzeltti.

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