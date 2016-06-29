Görgü tanığı: Saldırganın silahı tutukluk yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısından kurtulan Mustafa Kelleci saldırganlardan birisinin silahının tutukluluk yaptığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kelleci arkasından gelen bir sese baktığı sırada teröristi gördüğünü ifade ederek "Güvenlikten geçmek üzere bekliyorduk. Arkamda bir ses duydum. Sese doğru baktığımda terörist uzun namlulu silahla üstümüze doğru ateş ediyordu. Yanımda bir adam vardı. Güvenlikten geçerken, metal eşyası öttüğü için geri çevrildi. Çevirme sırasında direk vücudundan yaralandı ve vefat etti. Ben de mazgalların altına kendimi atarken, omzumdan vuruldum" dedi.

Silahı tutukluluk yapmış



Patlama sırasında ise yerde olduğunu ve patlamayı görmediğini belirten Kelleci, "Benim gördüğüm bir kişiydi. Hatta silahı bir ara tutukluk yaptı. Patlama anında vurulmuş yerde yatıyordum" diye konuştu.



Öte yandan Yasin Öcalan isimli bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, akrabaları ve yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

"Canlı bombalar yabancı uyruklu olabilir"

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terörsaldırısıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca dün akşam Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, canlı bomba olan kişilerin Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin bittiği ve olayda belden yukarılarında vücut bütünlüğünün bozulduğu, kimliklerinin belli olmadığı ve yabancı olabilecekleri şüphelerinin bulunduğu öğrenildi.