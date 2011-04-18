-GÖRGÜ TANIĞI BAYKAM'A SALDIRIYI ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Ressam Bedri Baykam ile yardımcısının bıçaklı saldırıda yaralandığını gören Safiye Mine Erdurak, bağırmasalar saldırganın kendilerini de yaralayacağını belirterek, saldırının planlı olduğunu iddia etti. Baykam ile yardımcısı Tuba Kurtulmuş'un tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Genel Sekreteri Safiye Mine Erdurak, UPSD Başkanı da olan Baykam'ın Akatlar Kültür Merkezi'ndeki açıklamanın ardından ofisine gitmek için hazırlandığını söyledi. Kendilerinin de arkadaşlarıyla Taksim'e geçeceklerini, Baykam'ı uğurlamak için toplandıklarını belirten Erdurak, şunları kaydetti: ''Konuşurken Bedri Baykam, 'vuruldum' dedi. O anda Baykam'ın can havliyle karnını ve bacağını tutarak bir taksi durdurduğunu gördüm. Saldırgan üzerimize geldi. O anda şok yaşadım. Bağırmasak biz de aynı darbeyi alacaktık. Baykam'ın yanındaki yardımcısı Tuba Kurtulmuş da yaralandı. Saldırgan, 30 yaşlarında, siyah kıyafet giymişti. Elinde şemsiye ve kitap vardı. Hafif sakallı, bıyıklı ve gözü dönmüş gibiydi.'' UPSD Yönetim Kurulu üyesi Bahri Genç de Baykam ve Kurtulmuş'u yaralayarak kaçan saldırganı bir süre kovaladığını ancak kendisini bekleyen beyaz otomobile binerek kaçması üzerine yakalayamadığını söyledi. Bu arada, Bedri Baykam ile yardımcısı Kurtulmuş'un ameliyata alındığı hastaneye sanatçılar Edip Akbayram ve Suavi, ressam Mehmet Güleryüz, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da geldi. -ÜZÜCÜ BİR OLAY- İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Bedri Baykam ve Tuba Kurtulmuş'a yönelik bıçaklı saldırının üzücü bir olay olduğunu belirterek, saldırganların yakalanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan Bedri Baykam ile Tuba Kurtulmuş'un tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesine gelen Hüseyin Çapkın, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra hastaneden ayrılan Çapkın, basın mensuplarının soruları üzerine ''Üzücü bir olay, saldırganların yakalanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'de hiç bir şey karanlıkta kalmaz'' dedi.