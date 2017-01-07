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Yaşam

Görevlilerle tartıştı, kamyonla mağazaya daldı!

İzmit'te arızanan telefonunu satın aldığı mağazaya giden vatandaş, deterjan yüklü kamyonuyla iş yerine daldı

07 Ocak 2017 23:48

İzmit'te, arızalanan telefonunu aldığı mağazaya gidip görevlilerle tartışan E.T., deterjan yüklü kamyonunu işyerine sürdü. Araçtan atlayan E.T. yaralanırken, hasar gören mağazadaki çalışanlar büyük panik yaşadı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Telefonu arızalanan E.T., kamyonuyla cihazı aldığı mağazaya gitti. Mağazada, telefonunu gösterdiği görevlilerle tartışan E.T., dışarı çıkıp kamyonunun direksiyonuna geçti.

E.T., daha sonra aracı mağazaya sürüp aşağı atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerine sevk edilen bomba uzmanı ekipler, 'Avi' adlı köpekle araçta arama yaptı.

İncelemelerin ardından kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı.

Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

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