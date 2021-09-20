Görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel için hatıra oyuncağı üretildi

Almanya'da bir oyuncak fabrikası 16 yılın ardından görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Angela Merkel için hatıra oyuncağı üretti. 500 adet üretilecek oyuncak, 189 Euro'ya satılacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bayveya eyaletinin Coburg şehrinde bulunan Hermann-Spielwaren isimli oyuncak fabrikası, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel için oyuncak ayı üreterek satışa sundu.

40 santimetrelik oyuncak ayı Merkel'e özgü saç kesimi, kıyafetleri ve el duruşu tasvir edildi.

Bild gazetesine konuşan, fabrikanın genel müdürü Martin Hermann, “Oyuncak ayılarda çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.

Hermann-Spielwaren şirketi daha önce, ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için de oyuncak ayılar üretmişti.