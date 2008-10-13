T24 LogoT24 Logo
Spor

Görevimin başındayım

Teknik direktör Michael Skibbe, Galatasaray'daki durumuyla ilgili olarak 'görevimin başındayım' açıklamasında bulundu.

13 Ekim 2008 03:00

Galatasaray'da yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın işine son verilen teknik direktör Michael Skibbe, görevinin başında olduğunu açıkladı.

Skibbe, Hasan Doğan Akkademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikasyon Programı çerçevesinde Klassis Golf&Country Club'ta katıldığı toplantıdan sonra basın mensuplarının, Galatasaray'daki durumu ile ilgili sorularını yanıtladı.

Skibbe, Almanya-Rusya maçını izlemek için Almanya'ya gittiğini belirterek, ''Almanya'dan döndüm ve görevimin başındayım. Artık Trabzonspor maçını düşünüyorum'' dedi.

Yardımcılarının görevden alınışını Almanya'da öğrendiğini ifade eden Michael Skibbe, ''Yönetim ile bu konuyu detaylı olarak görüşmemiz lazım. Yöneticilerle görüştükten sonra net bir açıklama yapabilirim'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24