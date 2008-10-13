Galatasaray'da yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın işine son verilen teknik direktör Michael Skibbe, görevinin başında olduğunu açıkladı.



Skibbe, Hasan Doğan Akkademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikasyon Programı çerçevesinde Klassis Golf&Country Club'ta katıldığı toplantıdan sonra basın mensuplarının, Galatasaray'daki durumu ile ilgili sorularını yanıtladı.



Skibbe, Almanya-Rusya maçını izlemek için Almanya'ya gittiğini belirterek, ''Almanya'dan döndüm ve görevimin başındayım. Artık Trabzonspor maçını düşünüyorum'' dedi.



Yardımcılarının görevden alınışını Almanya'da öğrendiğini ifade eden Michael Skibbe, ''Yönetim ile bu konuyu detaylı olarak görüşmemiz lazım. Yöneticilerle görüştükten sonra net bir açıklama yapabilirim'' diye konuştu.

