Görevi devretti, dalgıçlığa dönüyor

Devlet Bakanlığı görevini Zafer Çağlayan'a devreden Kürşad Tüzmen, “Dalgıçlığa döneceğiz. Dalgıçlığa, dalmaya devam'' dedi.



Dış Ticaret Müsteşarlığındaki devir-teslim töreninde konuşan Tüzmen, insanların 18 yaşında reşit olduğunu, bu binada 18 yılının geçtiğini söyledi.

En alt kademeden en üst kademeye kadar bu teşkilatta her aşamada görev yaptığını belirten Tüzmen, “Biz milyon dolarla başladık, milyar doları gördük, sonra çift haneli milyar doları gördük, sonra üç haneli milyar doları gördük” diye konuştu.



Bakanlık devir-tesliminin ardından gazetecilerin bakanlık görevinden alınmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Tüzmen, bunun bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.



“Hep hayırlı ise nasip et, hayırlı değilse nasip etme” diye dua ettiğini belirten Tüzmen, “Bence değişimde her zaman bir fayda vardır, normal karşılamak lazım. Dalgıçlığa döneceğiz. Dalgıçlığa, dalmaya devam. Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum” dedi.