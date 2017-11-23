T24 LogoT24 Logo
Gündem

Göreve giden jandarma aracı yandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarmaya ait araç harekat halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı

23 Kasım 2017 19:23

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, jandarmaya ait araç harekat halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.
Olay, Atatürk Caddesi Cengiz Topel Lisesi önünde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında göreve giden ve içinde 2 askeri personelin bulunduğu 33 JAA 053 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü, aracı sağa yanaşarak durdu. Alevler bir aracı sarınca içindeki personel kendilerini son anda dışarı attı. Çevrede bulunanlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yanan askeri aracı söndürmeye çalıştı. Aracı saran alevler yangına söndürme tüpleriyle yapılan müdahale edilmesine rağmen araç ve içindeki elektronik cihaz ve telsizler yandı. Sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekibi yanan aracı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın söndürüldükten sonra araç içinden yanmış halde G-3 piyade tüfeği çıkarıldı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devrenin motor kısmındaki yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHAMERSİN TarsusOlay Atatürk Caddesi Cengiz Topel LisesiSaatJAAAracıBüyükşehir Belediyesi Tarsus Grup AmirliğiYangınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24