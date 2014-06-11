Görevden alınan müdürler, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, yasal ve gayri yasal dinlemeleri yayınlayan 'Haramzadeler333' ve 'Bascalan' isimli twitter adreslerinin sahiplerinden 17 Aralık soruşturmasının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

DHA muhabiri Serpil Kırkeser’in haberine göre, 17 Aralık 'Yolsuzluk' ve 'Rüşvet' soruşturması sonrasında görevden alınan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın avukatı Kemal Bayrak, “Soruşturmanın üzerinden 7 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen iddialara ilişkin bir tane delil kırıntısı dahi ortaya konulamamıştır" dedi.

Bayrak, 17 Aralık 2013 tarihinde bir kısım kişiler ve olaylarla ilgili gözaltı işlemleri olduğunu ve bu soruşturmada görev yapan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın hukuk dışı bir şekilde görevden alındıklarını söyledi.

Başbakan hakkında suç duyurusu

Başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere iddiaları ortaya sürenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Bayrak, dokunulmazlık gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, bu karara da itiraz ettiklerini vurguladı. Bayrak, "Müvekkillerime izafeten, 'Haramzadeler 333' ve 'Başçalan' internet sitelerinden, bir kısmı yasal olduğunu düşündüğümüz, bir kısmı da gayri yasal dinlemelerin deşifre edilerek kamuoyuna verildiği ileri sürülmektedir. Ancak bu iddiada bulunanlar şunu gayet iyi bilmektedirler ki, emniyet müdürü olarak görev yapan müvekkillerim daha henüz TİB bünyesinden kaydı çekip almadan, yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü dinleme kayıtlarını ilgili TİB'den DVD ortamına henüz aktarmadan, günü dolmadan görevden alınmışlardır. Bu DVD ortamına aktarma, müvekkillerim görevden alınmasından sonraki bir zamana rastlamaktadır" dedi.

Bayrak, "Müvekkillerimle ilgili, fezlekelerle ilgili, güya 'Dönemin Başbakanı' ifadesi kullanıldığı ileri sürülmektedir. Bu, bizzat Türkiye Cumhuriyet Başbakanı'nca ileri sürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'nın fezlekelerde bu ifadenin geçmediğini bilmediğini düşünmek istemiyoruz. Bunu bilmektedir. Hiçbir fezlekede, fezlekeye ek dosyanın hiçbir yerinde bu ifade yoktur" diye konuştu.