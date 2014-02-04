'Korumaların görevden alınmasının Başbakan'ın ofisindeki böceklerle ilgisi yok'

Başbakanlık kaynaklarından görevden alınan 23 koruma ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, görevden almaların Teftiş Kurulu raporu ile ilgisi olmadığı kaydedildi.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 23 koruma görevden alındı.

NTV'de yer alan habere göre, Başbakanlık'taki görevden almaların, Teftiş Kurulu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili raporunu tamamlamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Rapor geçtiğimiz hafta savcılığa gönderilmiş, savcılık da "casusluk şüphesiyle" dosyayı özel yetkili başsavcıvekilliğine devretmişti.

Görevden alınanlar arasında Başbakan Erdoğan'ın yakın koruma ekibinden isimler ile Başbakanlık'ta güvenlik kameraları merkezinde görevli isimler olduğu belirtiliyor.