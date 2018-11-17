Görevden alınan Elbistan Belediye Başkanı'ndan açıklama: Referandumda ‘Evet' bürosu açtım...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Durmuş Küçük, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevinden alındı. 2 yıl önce AKP'den ihraç edilen Küçük'ün görev süresi boyunca hakkında çok sayıda dava açıldığı öğrenildi. Küçük konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Değerli hemşerilerim yaklaşık üç yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu süreç zarfında her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında tarafında durma gayretinde oldum. Gerek 15 Temmuz’da şehir meydanına ilk saatlerde inmek suretiyle gerekse referandum sürecinde ‘Evet’ bürosu açarak şahsıma ait katkılar da bulunmak suretiyle çalışmalara katıldım. Değerli hemşerilerim bugün itibari ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım biz hayrın ve şerrin cenabı Allah’tan geldiğine inananlardanız” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanlığı görevini iki dönemdir yürüten Durmuş Küçük, 2016 yılında; '7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde parti programlarına kasıtlı olarak katılmama, parti aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunmak ve AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek' suçlarıyla disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edildi.



İçişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamayla görevden alınan Durmuş Küçük hakkında farklı suçlamalarla 200'e yakın dava açıldığı öğrenildi. Farklı konularda hakkında açılan davaların devam ettiği öğrenilen Küçük'ün, hangi davaya ilişkin olarak görevden alındığı ise öğrenilemedi.

Durmuş Küçük'ten açıklama



İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük, açıklama yaptı. Küçük, görevi süresince ilçede birçok başarılı iş yapıldığını ve geçici süreyle görevden alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:



"Değerli hemşerilerim hepinizi cenabı Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Şahsımı iki dönem belediye başkan adayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek seçim sürecinde gerekse belediye başkanlığım sürecinde verdikleri desteklerden dolayı Elbistan halkına teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığım süresince asfalt çalışmalarından halk ekmeğe kadar onlarca parktan şehir giriş çıkışlarının yapılmasına kadar, işsiz gençlerimizin işe alınmasına kadar birçok alanlarda başarılı faaliyetler yürüttük. Belediyemizin gerçekleşen bütçesini yaklaşık beş kat arttırdık. Belediyemiz kendi ölçeğinde Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden biridir. Değerli hemşerilerim yaklaşık üç yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu süreç zarfında her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında tarafında durma gayretinde oldum. Gerek 15 Temmuz’da şehir meydanına ilk saatlerde inmek suretiyle gerekse referandum sürecinde ‘Evet’ bürosu açarak şahsıma ait katkılar da bulunmak suretiyle çalışmalara katıldım. Değerli hemşerilerim bugün itibari ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım biz hayrın ve şerrin cenabı Allah’tan geldiğine inananlardanız.” (DHA)