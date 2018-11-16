Görevden alınan Elbistan Belediye Başkanı hakkında çok sayıda dava var

Eyyüp BURUN/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevinden alındı. 2 yıl önce AK Parti\'den ihraç edilen Küçük\'ün görev süresi boyunca hakkında çok sayıda dava açıldığı öğrenildi.

Elbistan Belediye Başkanlığı görevini iki dönemdir yürüten Durmuş Küçük, 2016 yılında; \'7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde parti programlarına kasıtlı olarak katılmama, parti aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunmak ve AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek\' suçlarıyla disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı\'nın bugün yaptığı açıklamayla görevden alınan Durmuş Küçük hakkında farklı suçlamalarla 200\'e yakın dava açıldığı öğrenildi. Farklı konularda hakkında açılan davaların devam ettiği öğrenilen Küçük\'ün, hangi davaya ilişkin olarak görevden alındığı ise öğrenilemedi. Kahramanmaraş dışında olduğu öğrenilen Rüstem Küçük, konuya ilişkin kendisini arayanların telefonlarını ise yanıtsız bırakıyor.



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