Görevden alınan Dekan: Ya hukuk bilmiyorlar ya da bizim rektörlük çok densiz

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, görevden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hiçbir gerekçe olmadan görevden alınmasına tepki gösteren Prof. Dr. Şimşek, \"Mevzuatta böyle bir şey yokken bunu yaptılar. Görevime sonlandırma yapmışlar, kanunlarda böyle bir şey yok. Ya hukuku bilmiyorlar ya da bizim rektörlük çok densiz\" dedi.

RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Şaban Şimşek, 53 Gazeteciler Derneği’nde basın mensupları ile bir araya gelerek görevinden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiğini belirten ve hiçbir gerekçe olmadan görevden alındığını anlatan Prof. Dr. Şimşek şunları söyledi:

\"Bana \'Üniversitemize zarar vermeyelim istifa ederseniz bu sıkıntıları aşarız\' diye sözlü ifadede bulundular. Ben de bunun gerekçe olamayacağını ortada somut bir durumun olmadığını ve beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiğini, görevden alacak olan kişinin de onun olduğunu söyledim. \'Onun böyle bir direktifi var mı?\' diye sorduk, \'Evet\' dediler. Biz de \'Bu konu kendi tasarrufumuzdadır\' diyerek oradan ayrıldık. Aradan 24 saat sonra rektör yazıları yazmış, YÖK’e gitmiş, aynı gün yazı yazılmış, ertesi gün Rize’ye ulaşmış ve bize tebliğ edilmiştir. Yani alelacele görevden alındık. Bu bir idari infazdır. Böyle kanunsuz, usule ve adaba uymayan bir şey olamaz. Kanunda yazan şey adaba uymuyorsa yapmamak lazım. Böyle bir idam gerçekleşti. Şimdi arkasını dolduramıyorlar. Böyle durumlarda atamalar üniversiteden üniversiteye atamalar olur. Biz buraya gelirken Cumhurbaşkanımızın isteği ile buraya geldim. Emir büyük yerden olunca İstanbul’dan görevimi bırakarak Rize’de hizmete başladım. Şimdi ise burada kalmamam için her şeyi yaptılar. Burada görev süremi bitirdiler. Mevzuatta böyle bir şey yokken bunu yaptılar. Maalesef ülkemizde maalesef böyle çekememezlik var. Görevime sonlandırma yapmışlar kanunlarda böyle bir şey yok. Ya hukuku bilmiyorlar ya da bizim rektörlük çok densiz. Uzman doktor olarak İstanbul’a döneceğiz. Ama yine dönemiyoruz. Hiçbir gerekçe olmadan görevden beni alıyorlar. Canı yürekten çalıştım ama yapılan bu durumu anlayamıyorum.\"

\'CUMHURBAŞKANI ÇOK MUHABBETLİ DAVRANDI\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın geçtiğimiz bölgedeki ziyaretlerinde kendisine muhabbetli davrandığını ardından ne olduğunu anlamadan görevine son verildiğini kaydeden Şimşek şöyle dedi:

\"Bir ay önce Cumhurbaşkanımıza bu sorunları tek tek anlattım. Sonra \'Sizin verdiğiniz görevi layıkıyla yapamayacağım\' dedim. Simülasyon merkezi 2 ay açılış vaziyetine gelecek. Bir de büyük projeniz olan sağlık külliyesi vardı. İki hafta önce Ankara’daydım. \'Eğer kalacaksam izzetle kalayım gideceksem de izzetle gideyim karar sizindir başım üstüne\' dedim. Yani benim böle bir talebim oldu. Cumhurbaşkanımızın Rize ziyaretinde, kendisine bir takım şeyler söylediler. Geçimsizliği anlattılar o da ‘Ayrılsın o zaman’ demiş. Cumhurbaşkanımızı Rize’den uğurlarken çok muhabbetli davrandı. Hatta kendisine verilen notu başkalarına yönlendirirken benim notumu cebine koydu. Sonrasında böyle bir durum gerçekleşmesini anlayamıyorum\" dedi.

13 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle RTEÜ\'ye görevlendirilen Prof. Dr. Şaban Şimşek, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile yaşadığı öne sürülen çekişmelerin ardından geçtiğimiz gün görevden alınmıştı. Prof. Dr. Şimşek görevden alınmasını da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duyurmuştu.



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