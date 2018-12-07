Görevden alınan CHP'li Battal İlgezdi'nin 'helikopter pisti' davasında karar

Geçen yıl, İçişleri Bakanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Battal İlgezdi ve 6 belediye çalışanı, belediyenin envanterinde helikopter olmamasına rağmen, belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı helikopter pisti yaptırarak Ağaoğlu Şirketler grubunun ücretsiz olarak kullanımına sundukları iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Ataşehir Belediyesi’nin, belediyeye ait helikopteri olmamasına rağmen, belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırarak, bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına sunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, belediye encümeninin 7 Nisan 2011 tarihli kararıyla, pist Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına bırakıldı.

İnşaaya müsade yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın, heliport inşa edilmek istenen alanın, park alanında kaldığının belirtildiği iddianamede, heliport inşasına müsaade etmediği kaydedildi. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ise belediyeye yazı yazarak, inşaatın kaldırılmasını belirterek, kaldırılmadığı takdirde bölgede yaşanacak susuzluktan belediyenin sorumlu olacağını söylediği ifadeleri yer aldı.

2 yılı kadar hapis istemi

Yeşil alanın betonlaştırıldığı ve alanın heliport izninin bulunmadığı belirtilen iddianamede,görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcıları Gül Coşkun, Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışman, Yapı Kontrol Müdürleri Leyla Bölen, Cenan Arslan ve Yapı Kontrol Müdürü Vekili Mehmet Ali Düzova hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkemeden beraat kararı

Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Tüm sanıkların avukatı İnan Bektaş, iddiaları reddederek davada beraat kararı verilmesini istedi. Üçüncü kişilere menfaat sağlanmadığını belirtti.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanıkların üzerine atılı “görevi kötüye kullanma” suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.