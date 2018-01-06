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Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı’na teşekkür

Hazinedar, eşi ve oğluna pasaportlarının iade edildiğini söyledi

06 Ocak 2018 19:15

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eşi ve oğluna konan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 

CNN Türk’te yayınlanan, Ahu Özyurt’un sunduğu ‘Türkiye’nin Gündemi’ programında görevden alınmasıyla ilgili tartışmalar sırasında programın konuğu Uğur Poyraz’a mesaj gönderen Hazinedar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kendisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar." 

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