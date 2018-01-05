T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÖREVDEN ALINAN BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT HAZİNEDAR'DAN AÇIKLAMA (1)

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN / İstanbul DHA  İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde açıklama yaptı

05 Ocak 2018 00:32

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN / İstanbul DHA 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde açıklama yaptı.
Hazinedar açıklamasında, \"Allah\'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de, milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır. Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen sizlerle beraber basından öğrendiğim, görevden uzaklaştırılmama dair karara ilişkin söyleneceklerin büyük birçoğunu bugün basın toplantısında paylaştım. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Bu emanet kutsal bir emanet.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Hazinedar\'ın açıklaması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetERENDHA  İçişleri BakanlığıBeşiktaş Belediye Başkanı Murat HazinedarHazinedarAllahDemokrasilerdeHenüzYüzdeBeşiktaşBuGörüntü Dökümü Hazinedar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24