"Görevdeki ortaokul müdürünün bilgisayarında çocuklara yönelik cinsel içerikler bulundu!"

Esenler’de bir ortaokul müdürü cinsel istismarı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polis takibine alındı. Soruşturma kapsamında müdürün görev yaptığı okuldaki odasında arama yapıldı. Polis ekipleri odada bulunan bütün dijitallere el koyarak Adli Bilişim Büro Amirliği’nde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, dijitallerde çocuklara ait pornografik görüntüler tespit edildi.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre şüphelinin bilgisayarında ve telefonunda sahte isimlerle açılmış Twitter ve Facebook hesapları da bulundu. Hesapları incelemeye alan polis, burdan çocuklara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını ve çocuk pornografisi içerikleri bulunduğunu tespit etti. Sahte isimle açılan Facebook hesabında lisedeki öğrencilere hitaben “Her şey gizlilik içinde olmalı. Ekleyin veya mesaj atın… Yaş fark etmez” şeklinde bir paylaşımının bulunduğu görüldü. Twitter hesabında ise “Liseli kapalı, açık fark etmez, güvenilir öğretmenim, Bakırköy civarından araba var” paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Hesapların kendisine ait olduğunu kabul etti

Okul müdürü, polis tarafından ifadesi alınırken söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu kabul etti. Çocuk pornografisi ve cinsel içerikli yorumların kendisine ait olmadığını iddia etti. İddiasına göre bu hesapları yetişkinlerle cinsel içerikli sohbet için kullanıyordu.

Polisin savcılığa sunduğu araştırma raporunda söz konusu sosyal medya hesaplarının şüpheliye ait olabileceği gibi, başkaları tarafından ele geçirilmiş veya rızası dışında kullanılmış olabileceği de belirtildi. Raporda Twitter ve Facebook hesaplarının sahibi gerçek kişinin tespit edilebilmesi için Twitter Inc. Ve Facebook Inc. Şirketlerinden hesap bilgilerinin temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı

Savcılık hazırladığı iddianamede, okul müdürünün iş yerinde yapılan arama sonucu elde edilenler üzerinde inceleme yapıldığını belirtti. İnceleme sonucunda tespit edilen görüntüler hakkında “çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak,kullanmak” suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan işlem yapılmadı. Hala aynı okulda müdür olarak görev yapan kişi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

