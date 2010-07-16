'Görev süresi dolan profesyonel askerin devletle ilişkisi kesilecek'

T24 - Gediktepe saldırısı ardından Başbakan ve Kuvvet Komutanları'nın da bulunduğu zirve sonrası mutabakatına varılan "terörle mücadele için profesyonel birlik oluşturulması"yla ilgili çalışmaya açıklık getiren Milli Savunma Bakanı, profesyonel olarak belli bir süre çalışacak olan askere görev süresinin sona ermesiyle tazminat verileceğini, ancak memuriyet verilmeyerek devletle ilişkisinin kesileceğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, yılan hikayesine dönen profesyonel birliklerin oluşturulmasıyla ilgili çalışmalara açıklık getirdi.



Taraf gazetesinden konuşan Lale Kemal'in haberine göre Gönül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gediktepe saldırısından hemen sonra kuvvet komutanlarının da yer aldığı zirvede, terörle mücadele için profesyonel birliklerin kurulması talimatı verdiğini ve bu çerçevede gerek Genelkurmay Başkanlığı’nda gerekse Milli Savunma Bakanlığı’nda yeni bir hukuki çalışma başlatıldığını söyledi.



Terörle mücadele konusunda sayıları 6 bin 500’ü bulan altı komando tugayı kuruldu. Başbakan Erdoğan’ın talimatını verdiği profesyonel birlikler konusu, bu tugaya ilave bir yapıyı mı öngörüyor?



Terörle mücadele amaçlı altı komando tugayının kurulmasına ilişkin yürürlükte bulunan bir kanun var. Bu, uzman çavuşları istihdam kanunu ve bu kanuna göre tugaylara istihdam yapıldı. Bu kanun, Türkiye’de ilk defa zannediyorum 1981 yılında çıkmıştı. Bu kanun, profesyonel uzman çavuşların statüsünü netleştirmemiş. Sonradan bir tamim yayımlanarak, bu kişiler, beş sene çalışır, hatta istifa ederse kamuda görev verilebilir gibi unsurları içerdi. Bazıları beş seneliğine sözleşme imzalıyor, sonra üçüncü yılında istifa ediyor. Arzu etmediği bir yere tayini çıkıyor ya da başka bir şey oluyor. Devletin karşısına geliyor ve diyor ki, “bana iş verin”. Ama asıl sıkıntı şuradaydı. Kanun, “Seni 45 yaşına kadar çalıştırırım,” diyor. “Sonra tamam teşekkür ediyoruz, askerlikte bazı şeyler öğrendin, dışarıda iş bulabilirsin” diyor. Bugün 45 yaşına gelmiş birisi dışarıda iş bulamıyor. Ondan sonra da “emekli yapın bizi,” dediler. Halbuki zar, zor emeklilik kanunu ile emeklilik yaşı 52’ye çekilmiş. Biliyorsunuz Avrupa’da 70’li yaşlar konuşuluyor. Biz ne yaptık, bu kişilere sivil hizmeti son kanun değişikliği ile getirdik. Böylece sivil hizmette 45 yaşına kadar emekli olmalarını sağlayarak, bu problemlerini çözdük.



Bu sorunları giderecek bir kanun tasarısı hazırlanıyor o zaman.



Şimdi yeni bir statü gelsin ki, yukarıda bahsettiğim sorunlar bir daha yaşanmasın. Kurulacak profesyonel birlikler için yeni bir kanun çalışması yapılıyor. 45 yaşına kadar değil de daha kısa profesyonel birlikte görevini yapsın, gençken çalışsın, maaş verilsin, ikramiye verilsin. Yeni çalışmaya göre, profesyonel birliklerde istihdam edileceklere memuriyet verilmeyecek.



Sayın Başbakan orada (parti liderleriyle) ne konuştu bilmiyorum ama bu konu yanlış aksettiriliyor. Otomatik iş verilecek deniliyor. Bizim yaklaşımımızda bu yok. Çalışır maaş, ikramiye verilir ve devletle ilişkisi kesilir. Düzenleme bu istikâmette yapılacak.



Bizim çalışmamızda iki faktör var; Birincisi, çalışırken er olmasına rağmen kendisine ücret ödenecek ve ayrılırken de ikramiye verilecek. Belli bir süre çalışacak, 45 yaşına kadar değil. Sonrasında iş garantisi yok. O süreyi (yaş) ne yapabiliriz, nasıl olur diye tartışıyoruz. Çünkü yeni bir hukuki düzen yaratıyoruz, bu kolay değil.



Şimdi kafaları karıştıran şu, bizim bir yanda altı tugayımız hazır değil mi?



O ayrı. Biz acaba onların statüsünde mi çözeriz Başbakanı’nın talimatını, yoksa başka bir statüde mi, onun için çalışıyoruz.



Bu birliğin hiyerarşik yapısı nasıl olacak?



Netice itibariyle Genelkurmay da, bu birliği, hiyerarşisi içerisinde nereye yerleştirecek? Ona bakıyor. Eğitimini nasıl verecek. Elbette mevcut ordunun içerisinde istihdam edilecek, bir başka statüde elemanlar olacaktır. Tabi bunun vakti ile yapıldığı gibi aceleye getirilmeden düzenlenmesi lazım. Daha önce çıkan uzman çavuşlukla ilgili hataları ancak düzeltebiliyoruz.



Kaç kişi söz konusu?



Terörde kullanılacak olan kadro sayısı (yeni kurulan altı komando tugayı) 6 bin 500. Halen, uzman olarak (terörle mücadele dışında masa başı görevlerde) çalışanların sayısı ise 30 binin üzerindedir. Çalışmalarda (profesyonel birlik) Genelkurmay’da da askerlik mesleği bakımından yetiştirilmeleri, kullanılmaları konusu düzenleniyor. Bizde de (Milli Savunma Bakanlığı) hukuki tarafı düzenleniyor. Kanunla olabilecekse kanun çıkarılacak. Düzenleme içerisinde çözülebilecek bir durum ise mevcut düzenleme içerisinde düzenlenecek. Ne zaman sona ereceğine dair bir şey söylemek doğru değil.





