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Görev emri olmayan resmî araçlara ceza geliyor

“Resmi Taşıt Denetleme Formu”

29 Temmuz 2017 17:38

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge göndererek, resmi plakalı araçlara yönelik denetimin artırılmasını, ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulmasını istedi. Genelgede, “Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı” gibi soruların bulunduğu “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla gönderilen, “Resmi Taşıt Denetimleri” konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla, denetimlerin etkin yürütülmesine vurgu yapıldı.

Genelgede, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de önemli olduğu belirtildi.

Resmi plakalı araçlara ayrıcalık yok

Resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle, konunun idari ve adli bir boyutunun da bulunduğu da hatırlatılırak, bu taşıtların, belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılması için trafik polisi ve jandarma trafik timlerinin, denetimler sırasında resmi taşıt ve sürücülerine, ayrıcalık tanınmadan kontrol edilmesi istendi.

Görev emri yoksa ceza

Kontroller esnasında, her resmi taşıt için, “Görev emrinin olup olmadığı”, “nereye gideceği”, “belirttiği güzergahta yer alıp almadığı”, “görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı”, “Aracın camında ve ilgili yerlerde ilgili yazıların olup olmadığını” sorgulayan “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmeye devam edilmesine istendi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için düzenlenen formun bir nüshası aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine (Bakanlıklara ait taşıtlar için ilgili Bakanlığa), bir nüshası ise mahallin en büyük Mülki İdare Amirine, kontrolü takip eden 3 gün içinde gönderilmesi talimatı verildi.

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