-Görev dağılımının soruşturmalarla ilgisi yok ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan ve Abdulvahap Yaren'in, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'nda görevlendirilmesinde, kamuoyu tarafından bilinen soruşturmaların bir ilgisinin bulunmadığını, bu konuda yazılı ve görsel basında çıkan yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu. Başsavcılığın Basın Sözcülüğü biriminden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının her yıl ocak ayında rutin olarak yaptığı iş bölümü çalışmalarıyla ilgili yazılı ve görsel basında bazı yorum ve açıklamaların yer aldığı anımsatıldı. Söz konusu çalışmalarda, cumhuriyet savcılarının önerilerinin de alındığı belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucunda, nöbet tutan cumhuriyet savcılarına idari izin verilmesi, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunun yeni görev tanımının belirlenmesi, Basın Suçları Soruşturma Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunun ayrılması ve görev tanımının yeniden belirlenmesi, internet yolu ile işlenen suçları yürütecek büroların kısmen değiştirilmesi, soruşturma bürolarının görev tanımlarının yeniden belirlenmesi gibi birçok değişikliğe karar verildiği ifade edildi. Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosuna, uzun zamandır bu suçları soruşturmakla görevli olmaları, mesleki birikimleri ve bu konuda düzenlenmiş toplantı ve seminerlere katılmış bulunmaları dikkate alınarak cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan ve Abdulvahap Yaren'in görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili suçların büyük bir bölümü ile ilgili soruşturmalar zaten uzun zamandır adı geçen cumhuriyet savcıları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca nöbetlerinde Basın Suçları Soruşturma Bürosuna ait yetkileri kullanmaya devam edeceklerdir. Cumhuriyet savcılarının görevlendirilecekleri bürolar, genel işleyiş dikkate alınarak mevzuattaki yetkiler çerçevesinde belirlenmekte olup yürütülmekte olan ve kamuoyunca bilinen soruşturmalarla bir ilgisi bulunmadığı halde yazılı ve görsel basında çıkan yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı, tamamen toplantılar sırasında öneriler dikkate alınarak işleyişin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için yapılan değerlendirme sonucu hazırlandığı ve uygulandığı hususu, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.''