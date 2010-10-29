-GORDON: KİMSE FÜZE KALKANI REDDETMEDİ WASHINGTON (A.A) - 29.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, ABD'nin NATO bünyesinde Avrupa'ya kurmak istediği füze savunma sistemine katılmayı ya da desteklemeyi, ne Türkiye ne de bir başka ülkenin reddettiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gordon'un bu hafta içinde Moskova'yı ziyareti sırasında "gazeta.ru" adlı internet gazetesine verdiği röportajın metnini yayımladı. Buna göre, Gordon röportaj sırasında, "Türkiye'nin füze savunma sistemi projesine katılmayı reddetmesini yorumlar mısınız?" sorusu üzerine, "Türkiye'nin (bu projeye) katılmayı reddettiğini söylemek doğru değil" dedi. Tüm NATO müttefiklerinin, balistik füzelerden kaynaklanan potansiyel tehdidi ve füze savunma sistemlerinin Avrupa'daki NATO güçlerinin korunmasına katkı sağlayabileceğini kabul ettiğini bildiren Gordon, ABD'nin "aşamalı uyarlanabilir yaklaşım" adını verdiği bölgesel füze savunması projesinin NATO misyonu olarak benimsenip benimsenmeyeceği konusunun tartışılmaya devam ettiğine dikkati çekti. "Ne Türkiye, ne de bir başka ülke buna katılmayı ya da destek vermeyi reddetti" diyen Gordon, gelecek ay Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek NATO zirvesinde bu konuda anlaşma sağlanmasını umduklarını kaydetti. Gordon, "Tüm müttefiklerin böyle bir misyon üzerinde anlaşma sağlayacaklarından umutluyuz, çünkü bunun önemli bir konu olduğunu ve füze savunmasının, güvenliğimize katkıda bulunacağını düşünüyoruz" dedi.