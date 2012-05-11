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Dünya

Gordon: İsrail davet edilmedi ki Türkiye engellesin

ABD Dışişleri Bakanı yardımcısı İsrail'in NATO zirvesine katılmamasını değerlendirdi

11 Mayıs 2012 13:32

ABD Dışişleri Bakanı yardımcısı Philip Gordon, İsrail'in NATO zirvesine katılmamasının Türkiye'nin vetosundan kaynaklanmadığını söyledi. Gordon, İsrail'in katılmamasının lojistik ve zaman bağlantılı sorunlarla ilgili olduğunu belirtti.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan yardımcısı Philip Gordon, NATO'nun İsrail'i Chicago'daki zirveye davet etmeyi tasarlamadığını belirterek, bu konuda bir Türk vetosunun söz konusu olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Philip Gordon, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde katıldığı ''NATO: Chicago ve Ötesi'' başlıklı oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı yardımcısı Gordon, ''NATO, İsrail'i Chicago'daki zirveye davet etmeyi tasarlamadı. İsrail, NATO'nun önemli bir ortağı ve tabii ABD'nin de önemli bir müttefiki. NATO'nun ortaklık düzenlemelerinden Akdeniz Diyaloğu'nun bir üyesi. Ancak Chicago zirvesinde, lojistik ve zaman meselesinden dolayı, bu ortaklıkların her birinin toplantısının yapılması hiçbir zaman gündemde yoktu. Dolayısıyla Akdeniz Diyaloğu'nun bir toplantısı ve İsrail'e yönelik, Türkiye'nin engelleyebileceği özel bir davet söz konusu değildi. Bu konuyla alakalı haberler ve spekülasyonları gördüm ama bunlar doğru değil" şeklinde konuştu.


'İkili anlaşmazlıklar NATO'ya taşınmamalı'


NATO'da İsrail'le ortaklık faaliyetlerinin Türkiye'nin itirazları nedeniyle ilerlememesinden üzüntü duyduklarını da belirten ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Gordon, ''Hiçbir ülke, ikili anlaşmazlıklarını ittifaka taşımamalı'' dedi.

"ABD, NATO'nun ortaklık faaliyetlerinde bazı ülkelerin katılımına imkan tanınırken, belirli ülkelerin engellenmesine izin vermeyecek" diyen Gordon, Türkiye'nin İsrail'in içinde yer aldığı ortaklık faaliyetlerine itiraz ettiğini ise kabul etmek zorunda kaldı.

ABD'nin Chicago kentindeki NATO zirvesi 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdulah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil edecek.

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