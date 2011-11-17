T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gordon: "Türkiye ve ABD birlikte çalışıyor" WASHINGTON (A.A)

17 Kasım 2011 02:01

-Gordon: "Türkiye ve ABD birlikte çalışıyor"  WASHINGTON (A.A) - 16.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Türkiye ve ABD'nin Suriye konusunda birlikte çok yakın çalıştığını ve aynı hedefleri paylaştığını söyledi. Gordon, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa ve Avrasya Alt Komitesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Türkiye ile ABD arasındaki ortaklığın Suriye'de nasıl bir değişim yaratabileceğine'' dair bir soru üzerine Gordon, bunun haliyle zorlu bir mesele olduğuna dikkati çekerek, ''Şunu söyleyebilirim ki, Türkiye ve ABD bu konuda birlikte çok yakından çalışıyor ve aynı hedefleri paylaşıyor'' dedi. Türkiye'nin geçen eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu toplantısında Suriye'yi sadece eleştirmekle kalmayıp, yaptırımlar da açıkladığını ve Türklerin, yapacaklarını söyledikleri şeyleri yaptıklarını dile getiren Gordon, şöyle devam etti: ''Türkler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, komşusuyla (Türkiye ile) önemli ilişkisini muhafaza etmek istiyorsa reform yapmaya ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu. Reformları hayata geçirmesi için ona belli bir zaman tanıdılar ve 'bu yönde adım atmazsan bunun sonuçları olacak' dediler. Esad bunu yapmayınca da aynen ABD'nin yaptığı gibi, bu sonuçların istikametinde harekete geçmeye başladılar. Bu konu, Ankara ile düzenli olarak görüştüğümüz ve üzerinde çok iyi şekilde çalıştığımız bir konu.'' Gordon, bir başka soru üzerine, ''Türkiye'nin, Suriye'ye, (reform yönünde adım atmamasının) özellikle silah alanındaki ilişkide olmak üzere, sonuçlar, yaptırımlar doğuracağını net biçimde dile getirdiğini'' ifade ederek, ''Hatta bunun daha da fazlasını görmek istiyoruz, çünkü bizim görüşümüze göre, Esad'ın kendi halkına karşı uyguladığı şiddetin sonuçları olmalı'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24