-Gordon: "Türkiye ve ABD birlikte çalışıyor" WASHINGTON (A.A) - 16.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Türkiye ve ABD'nin Suriye konusunda birlikte çok yakın çalıştığını ve aynı hedefleri paylaştığını söyledi. Gordon, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa ve Avrasya Alt Komitesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Türkiye ile ABD arasındaki ortaklığın Suriye'de nasıl bir değişim yaratabileceğine'' dair bir soru üzerine Gordon, bunun haliyle zorlu bir mesele olduğuna dikkati çekerek, ''Şunu söyleyebilirim ki, Türkiye ve ABD bu konuda birlikte çok yakından çalışıyor ve aynı hedefleri paylaşıyor'' dedi. Türkiye'nin geçen eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu toplantısında Suriye'yi sadece eleştirmekle kalmayıp, yaptırımlar da açıkladığını ve Türklerin, yapacaklarını söyledikleri şeyleri yaptıklarını dile getiren Gordon, şöyle devam etti: ''Türkler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, komşusuyla (Türkiye ile) önemli ilişkisini muhafaza etmek istiyorsa reform yapmaya ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu. Reformları hayata geçirmesi için ona belli bir zaman tanıdılar ve 'bu yönde adım atmazsan bunun sonuçları olacak' dediler. Esad bunu yapmayınca da aynen ABD'nin yaptığı gibi, bu sonuçların istikametinde harekete geçmeye başladılar. Bu konu, Ankara ile düzenli olarak görüştüğümüz ve üzerinde çok iyi şekilde çalıştığımız bir konu.'' Gordon, bir başka soru üzerine, ''Türkiye'nin, Suriye'ye, (reform yönünde adım atmamasının) özellikle silah alanındaki ilişkide olmak üzere, sonuçlar, yaptırımlar doğuracağını net biçimde dile getirdiğini'' ifade ederek, ''Hatta bunun daha da fazlasını görmek istiyoruz, çünkü bizim görüşümüze göre, Esad'ın kendi halkına karşı uyguladığı şiddetin sonuçları olmalı'' diye konuştu.