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Dünya

Gorbaçov: Avrupa'nın rolü azalıyor

Dağılan Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, uluslararası alanda Avrupa'nın rolünün azaldığını savundu.

07 Ekim 2010 03:00

T24- Dağılan Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, uluslararası alanda Avrupa'nın rolünün azaldığını savundu.


Gorbaçov, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Slavyani (Slavlar) adlı bir vakfın düzenlediği, Türkiye'den eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın da katıldığı "Avrupa Doğuya Doğru Bakıyor" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptı.


"Bu konferansın medeniyetlerin buluştuğu, hem Avrupa hem Balkan hem de Slav ülkesi olan Bulgaristan'da yapılması sembolik bir anlam taşıyor" diyen Gorbaçov, Balkanlar'da tüm ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte tamamen Avrupa'ya ait olduklarını belirtti.


Gorbaçov, "Bu ülkeler olmasaydı Avrupa kendi zenginlik ve çeşitliliğinin bir parçasından yoksun olacaktı" dedi.


"Avrupa'nın rolü azalıyor" diyen Gorbaçov, konferansın ana konusu Türkiye, Rusya ve Balkanlar'ın üzerine odaklanacağın belirterek, şunları söyledi: "Büyük Avrupa'yı oluşturmaya çalışırken Rusya, Balkan ülkeleri ve özellikle Türkiye gibi, yüzyıllarca Avrupa sürecine katılan ülkeleri unutmamalıyız. Bu ülkeler Avrupa'nın gerçekten özlü ve ayrılmaz birer parçasıdır."


"Balkanlar'ın Avrupalılaştırılması", "Avrupa'nın Rusya Şansı", "Rusya ile Avrupa Arasındaki Eski Sovyetler Birliği Alanı" ve "Türkiye Dosyasını Yönetme" gibi konuların görüşüldüğü konferansta, Mesut Yılmaz'ın yarın bir konuşma yapması bekleniyor.

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