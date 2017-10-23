Goran Hareketi'nden Barzani'ye istifa çağrısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki en güçlü muhalif parti olan Goran Hareketi'nin Sözcüsü Şoreş Haci Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Haci, "Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Yardımcısı Kusret Rasul'ün meşruiyeti kalmamıştır, istifa etmeleri gerekir" dedi.

Haci, Bağdat yönetimi ile diyalog hazırlığı yapmak ve yeniden seçimlere gidilmesini organize etmek amacıyla bir ulusal kurtuluş hükümetinin kurulması gerektiğini belirtti.

Goran Hareketi Irak Kürdistan Parlamentosu'ndaki 111 sandalyenin 24'üne sahip.

IKBY 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenlemiş, seçmenlerin yüzde 90'ından fazlası bağımsızlığa destek vermişti. Bunun üzerine Bağdat yönetimi, peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere geçen hafta başında bir operasyon başlatmıştı. Operasyonda Kerkük vilayetinin tamamını ele geçirilirken, vilayet sınırında merkezî yönetime bağlı birliklerle peşmerge arasında üç saatlik çatışma yaşanmıştı. Kürt birliklerin, bulundukları mevzileri terk etmeleri nedeniyle operasyon büyük ölçüde çatışmasız geçmişti. IKBY Başkanı Mesud Barzani, yerlerini terk eden birliklerden rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni sorumlu tutmuştu. Goran Hareketi ise Kerkük'ün kaybedilmesini sert bir dille eleştirmişti.

Gelişmelerin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 1 Kasım'da yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimi hazırlıklarını askıya almıştı.

AFP, HT/ÖA

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