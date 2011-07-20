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Dünya

Goran Hadziç yakalandı

Sırp yetkililer, savaş suçlarından aranan Goran Hadzic’in tutuklandığını duyurdu.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Sırp yetkililer, savaş suçlarından aranan Goran Hadzic’in tutuklandığını duyurdu. Hadzic, 1991-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı’nda işlediği insanlık suçlarından dolayı aranıyordu.



Bugün 52 yaşında olan Hadzic, Temmuz 2004’de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından eski Yugoslavya’da işlediği 14 ayrı olaydan suçlu bulunmuştu.

Hadzic’in, Slovenya’nın doğusunda işlediği savaş suçlarından yargılanması istenmişti. Bu suçlar arasında Hırvat ve Sırp olmayan insanların öldürülmesi ve işkence yapmak, sivillerin toplama kamplarında uzun süre esir tutulması ve on binlerce Sırp olmayan insanın yaşadıkları topraklardan zorla sürülmesi var.

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