Goran Hadziç yakalandı

T24

Bugün 52 yaşında olan Hadzic, Temmuz 2004’de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından eski Yugoslavya’da işlediği 14 ayrı olaydan suçlu bulunmuştu.Hadzic’in, Slovenya’nın doğusunda işlediği savaş suçlarından yargılanması istenmişti. Bu suçlar arasında Hırvat ve Sırp olmayan insanların öldürülmesi ve işkence yapmak, sivillerin toplama kamplarında uzun süre esir tutulması ve on binlerce Sırp olmayan insanın yaşadıkları topraklardan zorla sürülmesi var.