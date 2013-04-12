Goran Bregoviç yeniden İstanbul'da

Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç, 14 Mayıs Salı günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.



Wedding and Funeral Band ile beraber sahne alacak olan Goran Bregoviç, ünlü yönetmen Emir Kustirica imzalı "Çingeneler Zamanı", "Arizona Dream" ve 1995 yılında Cannes Film Festivalinde, Emir Kusturica'ya Altın Palmiye ödülünü kazandıran "Underground" gibi filmlerin klasikleşmiş müziklerine imza attı. Ayrıca 2008’de Can Dündar’ın yazıp yönettiği “Mustafa” filminin müziklerini de yaptı.

Goran Bregovic’in, geniş repertuarından seçtiği şarkılarla, hiçbir konseri birbirine benzememekle beraber hepsi Balkan kültürünün derin izlerini taşımaktadır. Konserin bilet fiyatları 56.00 tl ile 134.00 tl arasında değişmektedir.