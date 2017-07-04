Goran Bregovic, Türkiye'ye geliyor

Temmuz ayında Sıla, Sertab Erener, Sibel Can, Duman ve Pentagram gibi isimlerin yanı sıra Balkan müziğinin efsanesi Goran Bregovic de Türkiye'ye gelerek Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverle buluşacak.

28 Temmuz’da Balkan müziğinin dünyaca ünlü müzisyeni Goran Bregovic Türkiye'ye gelerek Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahne alacak.

Ayrıca yaz aylarında İstanbul'un en önemli etkinlik merkezi haline gelen Harbiye Açıkhava Sahnesi, 22-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak.

Kimler sahne alacak?

Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında gerçekleşecek olan Harbiye Açıkhava Konserleri'nin açılışını 22 Temmuz akşamı Sıla yapacak. 5 gün üst üste sahne alacak olan Sıla, açık havada en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Sıla'nın konser serisinin ardından Duman grubu, 27 Temmuz akşamı sahneye çıkacak.



Harbiye konserlerinin vazgeçilmezlerinden Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 29 Temmuz'da Harbiye Açıkhava konserinde seslendirecek. Bu yıl 30.yılını kutlayan efsane rock grubu Pentagram, 30 Temmuz'da Harbiye'de hayranlarıyla buluşacak. Harbiye konserlerinin sonuncusunu ise 31 Temmuz akşamı Sertab Erener yapacak. ‘Sertab'ın Oda Müziği ve Müzikal' temasıyla Harbiye'de sahne alacak olan Erener, güçlü sesi ve performansıyla yine tadı damaklarda kalacak bir gece yaşatacak.