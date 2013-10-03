GÖP, İsmail Saymaz'ı tehdit eden Eskişehir Valisini kınadı

Gazetecilere Özgürlük Platformu, Gazeteci İsmail Saymaz’ı tehdit eden Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'yı kınadı. GÖP Dönem Başkanı Ahmet Abakay 'Gazeteci tehdit eden, aşağılayan bu Vali derhal görevden alınmalıdır' dedi.

GÖP Dönem Başkanı ve ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay’ın açıklaması şöyle:

Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna, dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının, il dışında görülmesi yönünde görüş belirtmesini haberleştiren Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz’ı, gönderdiği e-mail mesajında aşağılamış, tehdit etmiştir.

İsmail Saymaz’ın verdiği bilgide belirtildiği üzere,Vali Tuna, Saymaz’a gönderdiği mesajda,”siz zaten hem savcı, hem hakim , hem avukatsınız.Müebbet bile sizi kesmez.Biri daha aynı şekilde yorumu yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin.Yerin altı da var,unutma” gibi sözler sarfetmiştir.

Bu sözler bir valinin, herhangi bir kamu görevlisinin asla kullanamayacağı suç teşkil eden cümlelerdir.

Eskişehir Valisinin 1 saat dahi bu görevde kalması sakıncalıdır, tehlikelidir.

Söz konusu Vali mahalle kabadayısı üslubu ve tutumu ile devletin valisi olduğunu unutmuştur.

Adı geçen Vali derhal görevden alınmalı ve hakkında soruşturma açılmalıdır.

Meslektaşımız Hrant Dink’in öldürülmeden önce dönemin İstanbul vali yardımcısı tarafından benzer tehdide maruzu kaldığı unutulmamalıdır.

Linç kültürünün egemen olduğu ülkemizde bir valinin böyle sözler sarfetmesi kabul edilemez.

Arkadaşımız İsmail Saymaz’ın başına gelebilecek herhangi bir saldırı ve olumsuzluğun sorumlusu Eskişehir Valisi olacaktır.

Gazetecilere Özgürlük Platformu

• Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği,

• Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB)

• Basın Enstitüsü Derneği – IPI Ulusal Komite (BED-IPI),

• Basın Konseyi,

• Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası(HABER-SEN),

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD),

• Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD),

• Dünya Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi,

• Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM),

• Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD),

• Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD),

• Gazeteciler Cemiyeti (Ankara),

• Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı,

• İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD),

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC),

• Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (KÜLTÜRÇEV),

• Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD),

• Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD),

• Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği (TURÇEV),

• Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD),

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),

• Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF),

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),

• Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD),

• Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB),

• Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS),

• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG).