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Bilim / Teknoloji

Google'ın sürücüsüz çalışan otomobili geliyor

Google gerçek anlamda çalışan ilk sürücüsüz otomobil prototipini dünyayla paylaştı

23 Aralık 2014 21:10

Teknoloji devi Google, sürücüsüz otomobilinin “gerçek ilk kurulumu” olarak nitelendirdiği yeni versiyonunun tanıtımını yaptı. Şirket geçtiğimiz mayıs ayında da benzer görünüme sahip bir otomobilin gösterimi yapmıştı, ancak şimdi söylediğine göre o otomobil sadece erken safhada yapılmış bir taslaktı ve farları bile yoktu.

Hürriyet'in haberine göre, Google son yedi aydır orijinal taslağin farklı prototiplerini geliştirerek bilgisayar, sensör, direksiyon ve fren gibi mekanizmaları test ediyordu. En sonunda şirket kendi kendine sürüş yapabilen eksiksiz bir prototipe imza atmış oldu.

 

Meraklılar Kuzey Kaliforniya caddelerinde görebilir

 

Sürücüsüz Otomobil Projesinden sorumlu ekibin Google Plus üzerinden paylaştığı yazıda, tatil dönemi boyunca test aracıyla sürüşler yapılacağı ve yeni yılda meraklıları Kuzey Kaliforniya caddelerinde görmeyi bekledikleri belirtildi. Test ve öğrenme dönemi sürdükçe ihtiyaç duyulacak geçici elle kontrollerin kullanılmasını sağlayacak güvenlik sürücülerinin otomobili bir süre daha gözetmeye devam edeceği de vurgulandı.

 

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