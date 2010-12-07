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Dünya

GOOGLE'IN ONLINE KİTABEVİ HİZMETE GİRDİ ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 01:05

-GOOGLE'IN ONLINE KİTABEVİ HİZMETE GİRDİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Amerikan internet devi Google, bazıları ücretsiz 3 milyondan fazla dijital kitabın bulunduğu "google.books.com" sitesiyle online kitap pazarına girdi. Şimdilik sadece ABD'de kullanılabilecek hizmeti başlatan Google, böylece pazara şu anda egemen olan internet mağazası Amazon'un online kitabevi ve aynı ismi taşıyan cihazı Kindle'in yanı sıra yılın başında iBooks uygulamasını başlatan Apple ile rekabete girişmiş olacak. Google'ın dünyanın en büyük e-kitabevi olduğunu söylediği sayısal kitaplar, internet üzerinden tüm bilgisayarlara veya Google'ın Android sistemi ya da Apple'ın iPhone veya iPad cihazlarına uygulamalar sayesinde indirilebilecek.  Google'ın dijital kitaplarına, pazarın egemeni Amazon'un Kindle'ı hariç bu programla uyumlu birçok elektronik kitap okuma cihazıyla da ulaşılabilecek. ABD'nin Alibris ve Amerikan Kitabevleri Birliği'nin (American Booksellers Association) de ortakları arasında bulunduğu online kitabevinin gelecek yıl uluslararası lansmanının yapılması bekleniyor. -YENİ CEP TELEFONU-  Öte yandan, Google, kendi markası olan ve kendi işletim sistemi Android'in son sürümüyle çalışan Nexus S adlı cep telefonunu 10 gün içinde piyasaya çıkaracağını bildirdi. Google'dan yapılan açıklamada, ilk cep telefonu Nexus One'ın piyasaya çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra satışa çıkacak Nexus S'in Google'ın mobil telefonlar için tüm hizmetlerine doğrudan ulaşma ve Android'in tüm yeniliklerine sahip olduğu belirtildi. Samsung tarafından üretilen yeni cihazın T-Mobile tarafından 199 dolar fiyatla ve iki yıl anlaşmayla satılması, böylece piyasanın en düşük fiyatlı akıllı telefonu olması bekleniyor. Yeni telefon ABD'de 16 Aralık, İngiltere'de de 20 Aralıkta satışa çıkacak.

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