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Bilim / Teknoloji

Google'ın internet balonu görücüye çıktı

Şu anda testleri devam eden balonun sağladığı internet bağlantısı ise ücretsiz olacak

22 Mayıs 2016 12:46

Google'ın uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı ve testlerini gerçekleştirdiği internet bağlantısı sağlayacak olan ‘Project Loon’ adındaki balon ziyaretçilere gösterildi.

Yer yüzünden 20 kilometre kadar havaya çıkabilen balon enerjisini güneşten alıyor. Hürriyet'teki habere göre, üzerinde bulunan güneş panelleri 100 Watt enerji sağlıyor. 

Balonun üzerinde LTE antenleri bulunuyor. Şu anda akıllı telefonlarda kullanılan hücresel ağlardan veri alan Project Loon, internet bağlantısını Wi-Fi olarak sağlıyor ve yaklaşık 80 kilometrelik alanı kapsıyor.

Şu anda testleri devam eden balonun sağladığı internet bağlantısı ise ücretsiz olacak.

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