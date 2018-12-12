Google'ın Çin'deki ofisinde yangın çıktı

Google'ın Çin'in başkenti Pekin'de bulunan ofisinde büyük bir yangın çıktı.

Global Times yangının Google'ın da ofisinin bulunduğu Raycom Infotech Park'taki B Kulesi'nde çıktığını belirtti.

Çin'in "Silikon Vadisi" olarak bilinen Zhongguancun'da bulunan ofiste çıkan yangının video ve fotoğraflarını çeken birçok vatandaş fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yangın sebebiyle binada görev yapan personelin tahliye edildiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.