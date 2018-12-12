T24 LogoT24 Logo
Dünya

Google'ın Çin'deki ofisinde yangın çıktı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

12 Aralık 2018 14:18

Google'ın Çin'in başkenti Pekin'de bulunan ofisinde büyük bir yangın çıktı.

Global Times yangının Google'ın da ofisinin bulunduğu Raycom Infotech Park'taki B Kulesi'nde çıktığını belirtti.

Çin'in "Silikon Vadisi" olarak bilinen Zhongguancun'da bulunan ofiste çıkan yangının video ve fotoğraflarını çeken birçok vatandaş fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yangın sebebiyle binada görev yapan personelin tahliye edildiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

çingooglebinayangınpekin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24