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Bilim / Teknoloji

Google’ın CFO’su istifa etti

Google'ın istifa eden CFO'su Patrick Pichette'in yerine 6 ay içinde birini bulacağı ifade ediliyor

11 Mart 2015 13:10

Google’ın CFO’su Patrick Pichette istifa etti. Pichette firmanın borsadaki kötü seyrinden sorumlu tutuluyordu. Firma dün Pichette’in istifasını resmi olarak açıkladı. 6.5 yıl Google’a hizmet veren eski CFO insansız otomobil de dahil olmak üzere pek çok projede yer aldı.

Uzmanlar Pichette’in başarılı bir yönetim sergilediğini fakat yatırımcılara güven verme konusunda eksikleri olduğunu belirtti. Pichette istifasını Google Plus sayfasından şu mesajı yayımlayarak duyurdu: Ailemle daha çok zaman geçirmek için böyle bir karar aldım. Biliyorum daha önce duydunuz. İşimize çok fazlamızı verdik”

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