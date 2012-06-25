Google'ın CEO'su Larry Page sesini kaybetti

ABD'nin internet devi Google'ın CEO'su Larry Page'in sesini kaybettiği açıklandı. Haber özellikle Google yatırımcıları arasında endişe yarattı.

Google'ın Perşembe günü gerçekleşen genel kurul toplantısına katılamayan 39 yaşındaki Page'in önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan iki önemli toplantıyı da kaçıracağı belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Perşembe günü çalışanlarına bir e-posta gönderen Page onlara şu sözlerle seslendi:

"Sağlığımla ilgili ciddi bir sorun yaşamıyorum. Şirketi yönetmeye devam edeceğim."

Google konuyla ilgili detay vermezken Page'in durumunun şirketin projelerini ne yönde etkileyeceği merak ediliyor.