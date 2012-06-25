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Dünya

Google'ın CEO'su Larry Page sesini kaybetti

Google'ın CEO'su Larry Page'in sesini kaybettiğinin açıklanması şirket içinde ve dışında endişe yarattı. Genel kurul toplantısına katılamayan Page Google'ın iki önemli toplantısını kaçıracak

25 Haziran 2012 13:52

ABD'nin internet devi Google'ın CEO'su Larry Page'in sesini kaybettiği açıklandı. Haber özellikle Google yatırımcıları arasında endişe yarattı.

Google'ın Perşembe günü gerçekleşen genel kurul toplantısına katılamayan 39 yaşındaki Page'in önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan iki önemli toplantıyı da kaçıracağı belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Perşembe günü çalışanlarına bir e-posta gönderen Page onlara şu sözlerle seslendi:

"Sağlığımla ilgili ciddi bir sorun yaşamıyorum. Şirketi yönetmeye devam edeceğim."

Google konuyla ilgili detay vermezken Page'in durumunun şirketin projelerini ne yönde etkileyeceği merak ediliyor.

 

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