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Bilim / Teknoloji

Google'dan, Youtube'daki şiddet içerikli videoları için yeni önlemler

Google yayınladığı uyarıda, dine yönelik saldırı veya aşırı şiddet içeren videolara karşı daha sert bir tavır alacağını duyurdu

24 Haziran 2017 00:14

Google, yayınladığı blog yazısında YouTube’deki aşırı şiddet içeren içerikleri bulmak ve kaldırmak için daha fazla önlem uyguladığını açıkladı.

Google yayınladığı uyarıda, dine yönelik saldırı veya aşırı şiddet içeren videolara karşı daha sert bir tavır alacağını ve politikalarını açıkça ihlal etmemiş olsalar bile, videolar onaylanmadığı sürece para kazandırmayacağını belirtti.

Şirket ayrıca radikal videoların tespit edilmesi için mühendislik ve teknoloji kullanım kaynaklarını artırıyor ve içeriği hızlı bir şekilde tanımlamak ve kaldırmak için yeni içerik sınırlandırıcı eğitimi veriyor.

Google Genel Danışmanı Kent Walker “Biz ve diğer çalışanlar, politikamızı ihlal eden içerikleri yıllarca belirlemek ve kaldırmak için çalışırken, bizi rahatsız eden gerçek şu ki; endüstri olarak, artık yapılması gereken şeylerin çok daha fazla olduğunu kabul etmek zorunda oluşumuz” dedi.

Google raporunda, radikal içerikleri belirlemek için aşırılık yanlısı gruplarla olan işbirliğini genişleteceğini belirtti. Şirket, ayrıca çevrim içi reklamcılıkla potansiyel İslam Devleti üyelerine ulaşacak ve onları anti-terörist videolara yönlendirerek fikirlerini değiştirmeye çalışacak.

Almanya, Fransa ve Britanya -son yıllarda sivillerin İslamcı militanlar tarafından bombalanması ve vurulması sonucu yaralandığı ve öldürüldüğü ülkeler- bu tarz nefret içeren videoların kaldırılması için Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya sağlayıcılarından yardım alınabileceğini belirtti.

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