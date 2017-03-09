T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google'dan WikiLeaks sızıntılarına cevap

WikiLeaks, Chrome ve Android platformları ile ilgili güvenlik açığı olduğunu iddia etmişti

09 Mart 2017 16:41

CIA'in Windows, Android, iOS, OSX ve Linux işletim sistemi ile çalışan cihazlara sızmaya olanak veren bir yazılıma sahip olduğu şeklinde Wikileaks'ten gelen iddialara, Google cephesinden yanıt geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Google'ın Bilgi Güvenliği Direktörü Heather Adkins tarafından yapılan açıklamada, Google'ın olası sistem açıklarına karşı sürekli bir çalışma içinde olduğunun altı çizilirken, güvenliğin şirketin en önemli önceliklerinden biri olduğu ve buna yönelik yatırımlara devam edildiği belirtildi.

WikiLeaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Siber İstihbarat Merkezi'nden geldiğini iddia ettiği, 'Vault 7' takma ismi verilen binlerce belge yayınlamıştı.

WikiLeaks'in iddiasına göre, CIA, akıllı televizyon ve telefonlar sayesinde ortam dinlemesi yapabiliyor.

ETİKETLER

GoogleWikileakssızıntıcevap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24